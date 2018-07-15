13 июля, под давлением евробляхарей, ВР проголосовала в первом чтении за законопроект, удешевляющий растаможку автомобилей, который, в том числе, снимает ограничение на завоз в Украину автомобилей со стандартом ниже Евро-5. Более того, в своем заявлении на фб представители Евроавтосилы вынесли это как достижение номер один.

После этого я провел опрос о том, как к этому относятся мои подписчики. Варианты были такие

- Я против отмены евростандарта. Защита окружающей среды очень важна!

- Я за отмену евростандарта. Мне экология не важна. Хочу дешевую машину.

- И машину хочется о о потомках думаю. Я в растерянности.

- Какая экология пока народ зубожиет??? Задолбали нытики!

- Какие евробляхеры? Задолбали попрошайки.

- Мне пофиг. У меня проездной на метро и лисапед!

Получил 1503 голоса и 624 комментария. Тема оказалась более чем актуальная. Результаты получились такие:

- 955 = 63,54%

- 74 = 4,92%

- 96 = 6,39%

- 32 = 2,13%

- 164 = 10,91%

- 182 = 12,11%

Выводы делайте сами. А я напишу свои.

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Вполне возможно, что на результат голосования повлияли то, что мои подписчики ориентированны скорее на экологию, а не на удовлетворение своих желаний любым путем. А может они просто смогли усмирить своего "кадавра-неудовлетворенного-желудочно"? Я лично за удешевление растаможки на новые и б/у автомобили, но против того, чтобы в жертву приносили экологию. А кроме того, считаю, что пора заканчивать собирать в Украине машины, которые не соответствуют стандарту Евро-5. И те машины, что адски дымят на дорогах Украины должны платить экологический налог. Загрязнять окружающую среду должно быть не выгодно.

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Да, я считаю, что надо думать и о будущем. Хотя это не самая популярная тема - думать о будущем, а не только о сегодняшних проблемах. Надо хотеть жить лучше и жить лучше, а не лепить пулю из дерьма. Транспорт людям нужен, но не по принципу "после нас хоть потоп". Думаете европейцы такие тупые, что переходят на Евро-6? Или это мы такие умные, что откатываемся на Евро-3? И не надо мне писать, что какие автомобильные выхлопы, если ахметовские заводы своими выхлопами убивают окружающую среду. Их надо безжалостно штрафовать пока они не поставят все системы фильтрации и очистки. Но эта власть готова брать деньги у олигархов и откупаться от вас снижением растаможки, а не соблюдать экологические нормы. Заниматься надо и теми проблемами и этими. Ведь если у вас болит зуб и насморк, то вы не лечите что-то одно.

И последнее. Прежде, чем писать, что "сначала зарплаты нам сделайте такие, как в Европе, а тогда и вводите Евро-5 или Евро-6", то расскажите мне где в ЕС избиратели продают на выборах свои голоса? В какой европейской стране граждане за гречку или 800 гривен голосуют за депутата, который покупает свою победу на выборах явно не для того, чтобы служить людям, которые его избрали? В жизни все взаимосвязано. Мы за все в жизни платим - деньгами, временем, здоровьем, комфортом. Поэтому мы можем закрыть на любую проблему глаза и сказать, что экология тоже фигня. Но расплатятся за это наши потомки. Хотя если вы и вашим дети не планируют жить в Украине, то тогда такое потребительское отношение имеет логичное объяснение.