Трансгендер и заключенный-рецидивист: самые необычные кандидаты на местных выборах-2020 в Украине

25 октября украинцы будут избирать 42 122 депутатов местных советов и еще 370 городских голов. Сейчас на такое количество мест претендует 280 645 кандидатов, то есть в среднем более 6 кандидатов на одно место. Среди них есть как опытные политики, которых подозревают в измене Родине, так и условные "новички". Некоторые кандидаты уже успели привлечь к себе внимание общества, перерезав горло в суде, или став мемом после того, как президент публично выгнал их с совещания.

OBOZREVATEL подготовил ТОП-5 самых скандальных кандидатов на местных выборах-2020.

Кандидат-трансгендер

Необычный для Украины кандидат-трансгендер этого года баллотируется в Киевский городской совет по Печерскому району столицы. Анастасия Ева Домани стала членом команды партии "Демократический топор". До 36 лет женщина была мужчиной, 14 лет состояла в браке с другой женщиной и имеет 9-летнюю дочь.

Паспорт как Анастасия Ева она получила только в 2018 году, в настоящее время кандидат является участником движения за права ЛГБТ, консультантом по вопросам изменения пола, выступает за отмену классификации трансгендерства как медицинского расстройства, а в это воскресенье будет бороться за кресло депутата горсовета Киева.

Кандидат-скандалистка

Васильковскую объединенную территориальную общину может возглавить Наталья Баласинович, которая стала известна благодаря нескольким видео, обнародованным в социальных сетях. На одном из них кандидат нецензурно выражается в сторону неизвестной девушки, на другом плюет в пожилую женщину, а еще пытается выхватить телефон у прохожих, которые снимали ее поведение.

Кроме того, в июне 2019 года прокуратура Киева заочно сообщила Баласинович о подозрении в причинении легких телесных повреждений и хулиганстве по ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК Украины. Как отметили в прокуратуре, повреждения были нанесены ею мужчине на почве ревности, а также женщине-консьержу дома, где проживала мать пострадавшего.

Баласинович была внесена под №30 в партийный список "Европейской солидарности" на внеочередных парламентских выборах 2019 года, однако после обнародования видео с хамским поведением ее исключили из списков партии. На должность главы Васильковской ОТО она баллотируется как самовыдвиженец.

Кандидат-"разбойник"

Кандидатом на должность городского головы Борисполя стал Ярослав Годунок – секретарь Бориспольского городского совета, которого президент Владимир Зеленский выгнал с совещания, назвав "разбойником".

Годунок баллотируется в мэры Борисполя от Радикальной партии Ляшко, несмотря на то, что в горсовете был представителем партии "Батьківщина". Однако в топ он попал не только потому, что стал одним из самых популярных интернет-мемов, но и потому, что в прошлом имел судимость за разбойное нападение и избиение человека с инвалидностью.

В июне 2000 года Ярослав Годунок и его сослуживец по спецподразделению "Беркут" ворвались в квартиру киевлянки, которая проживала с сыном-инвалидом I группы, якобы продававшими наркотики. Сотрудники "Беркута" требовали денег, а когда выяснилось, что их в семье немного, избили сына. 16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева приговорил Ярослава Годунка к 5 годам лишения свободы по обвинению в разбойном нападении, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, совершенном с проникновением в жилище (ч.3 ст.142 УК Украины 1960 года).

Сейчас его судимость считается погашенной, а судебного приговора по прошлогоднему обвинению еще не вынесено. Таким образом, препятствия для баллотирования в мэры Борисполя отсутствуют.

Кандидат, который 11 лет отсидел в тюрьме

Конкурентом Геннадия Труханова на выборах городского головы Одессы стал одесский блогер Станислав Домбровский, на счету которого семь судимостей за кражи и ограбления, он имел проблемы с наркотиками и совокупно отсидел 11 лет в местах лишения свободы.

В июле этого года Домбровский непосредственно в помещении суда перерезал себе горло, так как был несогласен с решением отправить его в СИЗО без права внесения залога. Само дело касалось нанесения Домбровским телесных повреждений человеку.

Сейчас Домбровский находится под круглосуточным домашним арестом, однако это не мешает ему бороться за кресло мэра Одессы. Подробнее о судьбе и жизни Домбровского можно узнать из интервью, которое он дал нашему изданию.

Кандидат-сепаратистка

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность городского головы. Одной из них стала Неля Штепа от "Партии мира и развития", кандидатка же возглавляла Славянск в 2010-2014 годах.

Штепа известна тем, что в начале марта 2014 года публично поблагодарила президента России Владимира Путина за введение войск на территорию Крыма, звала русский войска в Славянск и призывала к проведению референдума на востоке.

"Мне было бы комфортнее, если бы президентом был Путин, а не Турчинов ... Владимир Владимирович, зайдите, зайдите уже и помогите нам. Мы увидим, что мы вам нужны, и всем миром проголосуем за федерализацию в составе России", – заявила Штепа.

В начале июля 2014 года, после освобождения Славянска, Штепу задержали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы. Тогда же ее отправили в СИЗО, где она находилась до сентября 2017.

С сентября 2017 года Штепе изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Начиная с июня 2018-го, суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания, дело по существу не рассматривают до сих пор. Поскольку действующего приговора суда пока нет, Штепа может свободно баллотироваться в мэры Славянска.