"Вставил по первому разряду!" Дипломат оценил скандал с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский имел полное моральное право говорить с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком в ультимативном ключе.

"Послушайте, но надо же, в конце концов, власть употребить. Сколько можно?!" – сказал по этому поводу OBOZREVATEL первый Посол Украины в России, народный депутат Украины первого созыва Владимир Крыжанивский.

Владимир Зеленский УНН

"Если бы это сделал президент США Трамп, это было бы абсолютно нормально. Но президент Украины с теми, кто плохо работает, почему-то должен говорить нежно, чуть ли не зализывать им раны?" – заметил он.

"Страна находится в ужасном состоянии, и президент должен, как и раньше, разговаривать с чиновниками безэмоционально? Я думаю, Порошенко делал разгонов не меньше, но пытался не делать это публично. А тут все было видно. Вставил ему по первому разряду. Это надо показывать. И таможенников он правильно поразгонял, чтоб знали", – заявил Крыжанивский.

В то же время он признал: Годунков, который заявил о намерении подать на Зеленского в суд, "избрал правильный путь – такой, какой выбирают в цивилизованном мире".

Как писал OBOZREVATEL, 10 июля во время визита президента на Киевщину он выгнал из зала Годунка. "Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – сказал Зеленский. Позже стало известно о том, что Годунок подал на Зеленского в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

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