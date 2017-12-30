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Война и импичмент: Трампа предупредили о грандиозных проблемах

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У президента США Дональда Трампа есть большие шансы потерять должность в результате импичмента.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский историк и политолог Юрий Фельштинский.

"Если в результате перевыборов части Конгресса в середине 2018 года, демократы получат большинство, позиции Трампа могут пошатнуться", - сказал политолог.

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Также, по его словами, увеличится вероятность нанесения Военно-воздушными силами Соединенных Штатов удара по Северной Корее.

"Для Трампа это станет отвлекающим маневром, поскольку во время войны Конгрессу может быть уже не до импичмента", - добавил историк.

Более того, он заметил, что если удар закончится блистательной победой Штатов, общественное мнение США может перестать настаивать на отставке президента из-за российского вмешательства и нарушения американского законодательства во время последних выборов.

"Обозреватель" также сообщал о том, что у Трампа выступили с предложением по Донбассу.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Дональд ТрампЮрий Фельштинский
Место
Украина
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