Война и импичмент: Трампа предупредили о грандиозных проблемах

У президента США Дональда Трампа есть большие шансы потерять должность в результате импичмента.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский историк и политолог Юрий Фельштинский.

"Если в результате перевыборов части Конгресса в середине 2018 года, демократы получат большинство, позиции Трампа могут пошатнуться", - сказал политолог.

Также, по его словами, увеличится вероятность нанесения Военно-воздушными силами Соединенных Штатов удара по Северной Корее.

"Для Трампа это станет отвлекающим маневром, поскольку во время войны Конгрессу может быть уже не до импичмента", - добавил историк.

Более того, он заметил, что если удар закончится блистательной победой Штатов, общественное мнение США может перестать настаивать на отставке президента из-за российского вмешательства и нарушения американского законодательства во время последних выборов.

"Обозреватель" также сообщал о том, что у Трампа выступили с предложением по Донбассу.