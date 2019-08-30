Трампа не будет: Зеленский подтвердил визит в Варшаву

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Польшу по приглашению главы этой страны Анджея Дуды.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, программой визита предусмотрены встречи глав государства, а также встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Зеленский едет в Варшаву без Трампа

В воскресенье, 1 сентября, президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами некоторых иностранных государств.

Как известно, президент США Дональд Трамп отменил поездку в Варшаву, в которой предполагалась встреча с Зеленским, из-за надвигающегося урагана.

Как сообщал OBOZREVATEL, на США надвигается смертоносный шторм, который достигнет максимума силы 2 сентября.

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