Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Трампа не будет: Зеленский подтвердил визит в Варшаву

705 Читать материал на украинском

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Польшу по приглашению главы этой страны Анджея Дуды.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, программой визита предусмотрены встречи глав государства, а также встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Новости
Помощь будет! У Трампа отменили военную "зраду" против Украины

Зеленский едет в Варшаву без Трампа

Зеленский едет в Варшаву без Трампа

В воскресенье, 1 сентября, президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами некоторых иностранных государств.

Как известно, президент США Дональд Трамп отменил поездку в Варшаву, в которой предполагалась встреча с Зеленским, из-за надвигающегося урагана.

Как сообщал OBOZREVATEL, на США надвигается смертоносный шторм, который достигнет максимума силы 2 сентября.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Анджей Дуда
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...