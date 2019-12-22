За месяц до звонка Зеленскому: всплыли скандальные подробности о военной помощи США

Президент Дональд Трамп интересовался военной помощью США для Украины еще за месяц до разговора с главой государства Владимиром Зеленским.

Как передает Bloomberg, по просьбе Трампа сотрудник департамента по управлению и бюджету Майкл Даффи обратился в Пентагон за подробной информацией о военной помощи для Украины.

Также выяснилось, что Администрация Трампа существенно отредактировала документы после того, как президент поговорил с Зеленским. Это произошло примерно через час после звонка.

Ранее СМИ заявили, что Администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине, угрожая правительства США отставкой.

Трамп и Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

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