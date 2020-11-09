Трамп закончит жизнь в тюрьме или в России, – Муждабаев

Президент США Дональд Трамп делал всё, чтобы простить России то, что она натворила, но у него ничего не получилось.

Об этом заявил изданию "Телеграф" замгендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев. Он прокомментировал результаты выборов президента США.

"Мы видим реакцию пророссийских сил в Украине. Они расстроены, что Трамп уходит и приходит Байден. Это значит, что для нас такой исход американских выборов – на руку", – сказал Муждабаев.

По его словам, из-за деятельности Трампа – "прямого подчиненного Путина на посту главы США" – коллективный Запад в последние годы был разобщен.

"Трамп пошел в политический расход. Уверен, что он закончит жизнь в тюрьме или в России – как человек, связанный с кремлевской верхушкой", – сказал журналист.

Он также выразил надежду, что с приходом в Белый дом Джозефа Байдена придет в себя и Америка, и весь цивилизованный мир. И они жестко возьмутся за Россию.

"У Байдена жёсткая риторика в отношении РФ, а вот какие будут дела – пока вопрос. Трамп мечтал простить Путину всё, подписать с ним большую сделку по переделу мира. И лишь американские институции не дали ему это сделать", – отметил Муждабаев.

По его словам, Трамп частично выполнил желания Путина – США ушли из Сирии, уходят из Афганистана.

"Надеюсь, при Байдене на Россию обрушатся действительно чувствительные санкции, которые Трамп всячески сдерживал. А жесткое санкционное давление будет способствовать скорейшему уходу оккупантов с Крыма и Донбасса", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, Джо Байден станет 46-м президентом США после победы в штате Пенсильвания, где он родился, позволив ему получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.