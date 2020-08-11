Трамп захотел пригласить Путина на саммит G7

Карина Бондаренко Политика 06:58, 11.08.2020 Обновлено: 06:59, 11.08.2020

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит "Большой семерки" G7 после президентских выборов в ноябре и не против пригласить на него президента России Владимира Путина.

Об этом Трамп заявил во время своего брифинга 11 августа. Он также назвал Путина "важным действующим лицом".

"Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его. Считаю, что это важный фактор. Мы пригласим представителей, которые не входят в "Большую семерку". Кое-кто уже согласился принять участие", – заявил Трамп.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американский профессор дал прогноз, кто победит на выборах в США.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка

Словакия со скандалом выгнала российских дипломатов за шпионаж: РФ ответила

Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой, "забыв" о митингах

В Минске на протестах мужчина погиб под колесами автозака, МВД отрицает. Фото и видео

Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами"