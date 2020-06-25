Президент США Дональд Трамп нецензурно высказался в адрес Украины после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом в своей новой книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает "Европейская правда". Он описал в книге рассказ своего советника Чарльза Купермана, который присутствовал при гневном спиче Трампа после того, как делегация США вернулась с инаугурации Зеленского.

"Не хочу иметь вообще ничего общего с Украиной. Они, бл*ть, напали на меня. Я не могу понять почему. Они пытались "уделать" меня. Они коррумпированы. Я с ними, бл*ть, не буду иметь дела", – высказался тогда Трамп.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер тогда пытался остановить Трампа и сказать об Украине что-то хорошее, но тот резко ответил, что его "это не парит".

Как сообщал OBOZREVATEL, Болтон в своих мемуарах рассказал, что Петр Порошенко во времена своего президентства хотел купить как можно больше американского оружия для ВСУ.