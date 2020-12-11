Трамп вспомнил телефонный разговор с Зеленским на фоне расследования против Байдена
Президент США Дональд Трамп считает, что не зря в скандальном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским упоминал о коррупции избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
Так он отреагировал в Twitter на расследование, которое ведется против сына Байдена Хантера.
"Теперь выясняется, что мой телефонный звонок президенту Украины, который многие, включая меня, назвали "идеальным", был даже лучше этого", – написал Трамп.
По его словам, он предсказал коррупцию Байдена и сказал позвонить генпрокурору США, который, возможно, знал о коррупции во время "подстроенного импичмента".
Напомним, осенью прошлого года в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Причиной стал телефонный разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. 25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал расшифровку скандального разговора.
Трампа обвиняли в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Президент Украины со своей стороны заявил, что на него никто не давил.
В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.
В мае 2020 года Трамп уволил разведчика, раскрывшего его тайный разговор с Зеленским.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на днях Хантер Байден сообщил, что федеральной прокуратурой штата Делавэр против него ведется следствие из-за налоговых преступлений.
Кроме того, брат Байдена Джеймс оказался фигурантом расследования ФБР. Изучаются его связи с больничной компанией Americore Health.
Между тем, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой отменить результаты выборов американского президента в четырех штатах. Он утверждает, что штаты Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин "воспользовались" пандемией коронавируса, чтобы "оправдать игнорирование" федеральных и местных законов о выборах.