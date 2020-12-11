Трамп вспомнил телефонный разговор с Зеленским на фоне расследования против Байдена

Президент США Дональд Трамп считает, что не зря в скандальном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским упоминал о коррупции избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

Так он отреагировал в Twitter на расследование, которое ведется против сына Байдена Хантера.

"Теперь выясняется, что мой телефонный звонок президенту Украины, который многие, включая меня, назвали "идеальным", был даже лучше этого", – написал Трамп.

По его словам, он предсказал коррупцию Байдена и сказал позвонить генпрокурору США, который, возможно, знал о коррупции во время "подстроенного импичмента".

Скрин Twitter

Напомним, осенью прошлого года в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Причиной стал телефонный разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. 25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал расшифровку скандального разговора.

Трампа обвиняли в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Президент Украины со своей стороны заявил, что на него никто не давил.

В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.

В мае 2020 года Трамп уволил разведчика, раскрывшего его тайный разговор с Зеленским.

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