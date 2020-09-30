Трамп во время дебатов упрекнул Байдена из-за Украины

Во время предвыборных дебатов нынешний глава США Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние".

Трамп имел ввиду работу в фирме Burisma. Об этом OBOZREVATEL стало известно из прямой трансляции дебатов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Претензиями в сторону Байдена Трамп отреагировал на критику относительно недекларирования его доходов. На что Байден ответил, что это абсолютная неправда.

"Я горжусь своим сыном", – сказал Байден.

При этом кандидат в президенты США назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина.

"Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он является марионеткой Путина", – заявил Байден.

Он аргументировал свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трампустроили перепалку на первых очных дебатах.