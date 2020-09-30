Трамп во время дебатов упрекнул Байдена из-за Украины
В США состоялись первые очные дебаты кандидатов в президенты
Трамп припомнил Байдену работу его сына в Украине
Нынешний глава государства заявил, что тот заработал "целое коррупционное состояние"
Во время предвыборных дебатов нынешний глава США Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние".
Трамп имел ввиду работу в фирме Burisma. Об этом OBOZREVATEL стало известно из прямой трансляции дебатов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Претензиями в сторону Байдена Трамп отреагировал на критику относительно недекларирования его доходов. На что Байден ответил, что это абсолютная неправда.
"Я горжусь своим сыном", – сказал Байден.
При этом кандидат в президенты США назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина.
"Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он является марионеткой Путина", – заявил Байден.
Он аргументировал свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трампустроили перепалку на первых очных дебатах.