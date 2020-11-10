Трамп вновь заявил о своей скорой победе на выборах

Таша Адамович Политика 16:39, 10.11.2020 Обновлено: 16:46, 10.11.2020

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, все еще уверен в своей скорой победе.

Об этом он написал 10 ноября в своем Twitter. В комментариях читатели как поддерживали его, так и требовали смириться с проигрышем.

"У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова! Мы победим!", – написал Трамп.

Трамп объявил о своей скорой победе на выборах
Twitter Donald J. Trump
Трамп объявил о своей скорой победе на выборах
Twitter Donald J. Trump

"Ты проиграл! Добрый день, сэр!" – написал в комментариях под публикацией Трампа Victor Jonson.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

"Первое место по чем? По бреду?" – прокомментировала Tailor Mae.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

"Ты проиграл", – пишет stacykasse.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

"Люди высказались. Ты уволен!" – написал Joe Navin.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump
Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

Были и те, кто поддержал Трампа.

"Ты чертовски прав, Трамп", – пишет Jaycob.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

"Трамп победитель!" – запись от @ZORVAAN.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

"Это хорошие новости," – написал Ahmed.

Пользователи отреагировали на публикацию
Twitter Donald J. Trump

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Трамп возмутился тем, что американская компания Pfizer объявила о прорыве с вакциной против COVID-19 после его проигрыша в выборах. Он написал, что считает это игрой на руку его конкуренту Байдену, который станет новым главой американского государства.

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Политика

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