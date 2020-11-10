Трамп вновь заявил о своей скорой победе на выборах
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Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, все еще уверен в своей скорой победе.
Об этом он написал 10 ноября в своем Twitter. В комментариях читатели как поддерживали его, так и требовали смириться с проигрышем.
"У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова! Мы победим!", – написал Трамп.
"Ты проиграл! Добрый день, сэр!" – написал в комментариях под публикацией Трампа Victor Jonson.
"Первое место по чем? По бреду?" – прокомментировала Tailor Mae.
"Ты проиграл", – пишет stacykasse.
"Люди высказались. Ты уволен!" – написал Joe Navin.
Были и те, кто поддержал Трампа.
"Ты чертовски прав, Трамп", – пишет Jaycob.
"Трамп победитель!" – запись от @ZORVAAN.
"Это хорошие новости," – написал Ahmed.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Трамп возмутился тем, что американская компания Pfizer объявила о прорыве с вакциной против COVID-19 после его проигрыша в выборах. Он написал, что считает это игрой на руку его конкуренту Байдену, который станет новым главой американского государства.