Трамп вновь заявил о своей скорой победе на выборах

Таша Адамович
Таша Адамович
Политика
2,0 т.

  • Кандидат от демократов Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов

  • В американском Сенате не признали его победу и выразили поддержку Трампу

  • Сенаторы заявили, что у действующего президента есть право оспаривать результаты выборов

Дональд Трамп

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, все еще уверен в своей скорой победе.

Об этом он написал 10 ноября в своем Twitter. В комментариях читатели как поддерживали его, так и требовали смириться с проигрышем.

"У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова! Мы победим!", – написал Трамп.

Трамп объявил о своей скорой победе на выборах
Трамп объявил о своей скорой победе на выборах

"Ты проиграл! Добрый день, сэр!" – написал в комментариях под публикацией Трампа Victor Jonson.

Пользователи отреагировали на публикацию

"Первое место по чем? По бреду?" – прокомментировала Tailor Mae.

Пользователи отреагировали на публикацию

"Ты проиграл", – пишет stacykasse.

Пользователи отреагировали на публикацию

"Люди высказались. Ты уволен!" – написал Joe Navin.

Пользователи отреагировали на публикацию
Пользователи отреагировали на публикацию

Были и те, кто поддержал Трампа.

"Ты чертовски прав, Трамп", – пишет Jaycob.

Пользователи отреагировали на публикацию

"Трамп победитель!" – запись от @ZORVAAN.

Пользователи отреагировали на публикацию

"Это хорошие новости," – написал Ahmed.

Пользователи отреагировали на публикацию

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Трамп возмутился тем, что американская компания Pfizer объявила о прорыве с вакциной против COVID-19 после его проигрыша в выборах. Он написал, что считает это игрой на руку его конкуренту Байдену, который станет новым главой американского государства.

СШАВыборы в СШАВыборы ПрезидентаДональд Трамп