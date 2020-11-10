Трамп вновь заявил о своей скорой победе на выборах

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, все еще уверен в своей скорой победе.

Об этом он написал 10 ноября в своем Twitter. В комментариях читатели как поддерживали его, так и требовали смириться с проигрышем.

"У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова! Мы победим!", – написал Трамп.

"Ты проиграл! Добрый день, сэр!" – написал в комментариях под публикацией Трампа Victor Jonson.

"Первое место по чем? По бреду?" – прокомментировала Tailor Mae.

"Ты проиграл", – пишет stacykasse.

"Люди высказались. Ты уволен!" – написал Joe Navin.

Были и те, кто поддержал Трампа.

"Ты чертовски прав, Трамп", – пишет Jaycob.

"Трамп победитель!" – запись от @ZORVAAN.

"Это хорошие новости," – написал Ahmed.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Трамп возмутился тем, что американская компания Pfizer объявила о прорыве с вакциной против COVID-19 после его проигрыша в выборах. Он написал, что считает это игрой на руку его конкуренту Байдену, который станет новым главой американского государства.