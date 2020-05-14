Трамп внес кандидатуру на должность посла в Украине: решение за Сенатом

Тимур Григоренко Политика 23:17, 14.05.2020 Обновлено: 00:40, 15.05.2020

В Сенат США внесли кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Предложение внес президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", – говорится в сообщении.

Кит Дейтон

Отметим, что сейчас Кит Дейтон является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии и старшим советником по обороне США в Украине. Известно, что Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Он знает русский и немецкий языки.

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