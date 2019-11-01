Главная Новости
1 ноября • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Трамп в прямом эфире зачитает стенограмму разговора с Зеленским

1.7т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп пообещал зачитать стенограмму скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире одного из телеканалов.

Об этом сообщает Washington Examiner. Он добавил, что не сделал ничего плохого для США.

Новости
Скандал Трампа с Зеленским: в США приняли резолюцию об открытой фазе импичмента

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", – сказал Трамп.

Причиной задержки выделения военной помощи Украине при этом Трамп назвал ситуацию с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", – заявил Трамп.

Трамп в прямом эфире зачитает стенограмму разговора с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

  • Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

  • Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • 23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зелю надо пригласить, пусть свою часть озвучит. Сядут и как два дурака разыграют спектакль. Идиотизм должен быть совершенен!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel