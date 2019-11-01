Трамп в прямом эфире зачитает стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пообещал зачитать стенограмму скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире одного из телеканалов.

Об этом сообщает Washington Examiner. Он добавил, что не сделал ничего плохого для США.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", – сказал Трамп.

Причиной задержки выделения военной помощи Украине при этом Трамп назвал ситуацию с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.

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