Трамп согласился покинуть Белый дом при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена.

Об этом он сказал в четверг, 26 ноября, выступая перед журналистами в День Благодарения, сообщает Reuters.

На вопрос, покинет ли он Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, Трамп сказал: "Конечно, я уйду. Конечно, буду. И вы это знаете".

Однако президент отметил, что ему будет трудно уступить, поскольку "мы знаем, что имело место массовое мошенничество".

"Это были сфальсифицированные выборы... на самом высоком уровне", – добавил президент.

Это был первый раз, когда Трамп отвечал на вопросы журналистов со дня выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признался, что врал ФБР о своих контактах с российским послом.