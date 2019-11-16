Трамп случайно "сдал": Белый дом попался на громкой лжи из-за Зеленского

В новой стенограмме разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в апреле и была опубликована 15 ноября, обнаружили противоречия.
Текст соответствующего разговора доказал систематическую ложь США в вопросах Украины, сообщает "Европейская правда".
Пресс-служба Белого дома после победы Зеленского на выборах в Украине распространила в СМИ сообщение с кратким пересказом его разговора с Трампом. В нем была информация о том, что американский лидер поднял темы борьбы с коррупцией и поддержку целостности Украины.
Владимир Зеленский и Дональд Трампа
коллаж
Однако в стенограмме, которую опубликовал Трамп не было упоминания о каких либо подобных вопросах. Самыми серьезными словам Трампа были его воспоминания об украинках, принимавших участие в конкурсе "Мисс Вселенная".
Согласно недавно опубликованной стенограмме Белого дома, президент США пожелал Зеленскому успехов и выразил восторг от хода выборов. Тогда еще будущий президент в свою очередь 11 раз поблагодарил Трампа и приглашал его на собственную инаугурацию.
Дословная стенограмма разговора Трампа и Зеленского, обнародованная Белым домом 15.11.2019:
Трамп: Хочу вас поздравить с тем, как классно вы это сделали, и поздравляю с фантастическими выборами.
Зеленский: Приятно от вас услышать. Большое спасибо! Это очень приятно – услышать такое от вас, я ценю ваше поздравление, благодарен.
Трамп: Это были невероятные выборы.
Зеленский: Еще раз спасибо. Вы видите, мы очень старались, мы сделали все, что могли. И у нас был огромный пример – это вы.
Трамп: Я думаю, вы будете прекрасно работать (как президент — ред.). У меня много друзей в Украине, которые вас знают и которым вы нравитесь. У меня также много друзей из Украины, и они, честно, ожидали, что вы победите. То, что вы сделали – это потрясающе!
В каком-то смысле я сделал что-то похожее. Мы в США имеем огромный успех, у нас экономика в потрясающем состоянии, лучшая за всю историю. И я хотел вас просто поздравить. Не сомневаюсь, что вы будете фантастическим президентом.
Зеленский: Прежде всего, спасибо вам за поздравления. Украина является независимой страной, и мы планируем делать все для людей. Вы, как я уже сказал — прекрасный пример для нас. Мы надеемся достичь в нашей работе того, что смогли вы. И вы всегда будете для многих большим примером. Вы – замечательный образец для наших новых управленцев.
Я также хотел бы пригласить вас, если возможно, на инаугурацию. Я знаю, насколько вы заняты, но если вы найдете возможность приехать на церемонию инаугурации, быть с нами в этот день, это было бы прекрасным, величественным шагом с вашей стороны.
Трамп: Ну, хорошо, я подумаю над этим. Что же – дайте дату этого события и, как минимум, мы вышлем весомого представителя. Возможно, даже больше, чем один человек из Соединенных Штатов будет с вами в этот великий день. Так что от нас кто-то точно будет. Как минимум, кто-то на очень, очень высоком уровне. Действительно, это же будет невероятный день для невероятных достижений.
Зеленский: Еще раз спасибо, и мы очень ждем вашего визита или визита высокой делегации. Ведь у нас такая замечательная страна, не описать словами – насколько милые, теплые и дружеские наши люди, насколько вкусная и изысканная наша кухня, и насколько прекрасной является Украина. Словами не описать нашу страну, поэтому лучше было бы, чтобы вы сами ее увидели. Если вы можете приехать, то это будет замечательно. Итак, я вас еще раз приглашаю.
Трамп: Что ж, я согласен с вами по поводу вашей страны, и с нетерпением жду этого. Когда я владел конкурсом "Мисс Вселенная", там всегда были замечательные люди, а Украина всегда была очень хорошо представлена. Так что когда вы уже освоитесь (как президент – ред.) И будете готовы, то я хотел бы пригласить вас в Белый дом. У нас будет много о чем поговорить, и у вас все время будет наша поддержка.
Зеленский: Да, спасибо за приглашение. Мы принимаем это приглашение и очень ждем визита. Еще раз спасибо. Вся команда и я с нетерпением ждем этого визита. Спасибо за поздравления. Но я все равно думаю, что было бы замечательно, если бы вы могли приехать и побыть с нами в этот очень важный день нашей инаугурации.
Результаты же невероятные – и очень впечатляющие для нас. Так что, это будет абсолютно фантастически, если бы вы смогли приехать и быть в этот день с нами.
Трамп: Очень хорошо, мы сообщим очень скоро, и мы увидимся скоро в любом случае. Поэтому поздравляю, и передайте, пожалуйста, привет украинскому народу и вашей семье. Дайте им знать, что я прислал наилучшие пожелания от моей страны.
Зеленский: Да, спасибо еще раз. Итак, хорошего вам полета (в Украину – ред.), и увидимся.
Трамп: Берегите себя и скажите сегодня величественную речь. Берегите себя, скоро мы увидимся.
Зеленский: Спасибо. Мне еще сложно, но я буду тренироваться говорить на английском, и мы встретимся (разговаривая — ред.) На английском. Большое спасибо.
Трамп: Это прекрасно услышать! Это действительно хорошо. Я бы не смог так же на вашем языке. Я очень впечатлен. Большое вам спасибо.
Зеленский: Спасибо, увидимся очень скоро.
Трамп: Замечательного дня. Успехов.
Зеленский: До свидания.
---- Конец разговора ----
Стенограмма звонка
Стенограмма звонка
Стенограмма звонка
Стенограмма звонка
Стенограмма звонка
Стенограмма звонка
Как сообщал OBOZREVATEL :
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, состоявшегося между президентами Трампом и Зеленским и привела к началу процедуры импичмента у американцев.
В процессе разговора глава США обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что работник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
При этом Трамп заявил, что начата процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
А в пятницу, 15 ноября, Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
Советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс подтвердил, что американский президент мог оказывать давление на Зеленского, чтобы провести расследование по политическим мотивам против бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
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