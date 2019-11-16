Трамп случайно "сдал": Белый дом попался на громкой лжи из-за Зеленского

В новой стенограмме разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в апреле и была опубликована 15 ноября, обнаружили противоречия.

Текст соответствующего разговора доказал систематическую ложь США в вопросах Украины, сообщает "Европейская правда".

Пресс-служба Белого дома после победы Зеленского на выборах в Украине распространила в СМИ сообщение с кратким пересказом его разговора с Трампом. В нем была информация о том, что американский лидер поднял темы борьбы с коррупцией и поддержку целостности Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Трампа коллаж

Однако в стенограмме, которую опубликовал Трамп не было упоминания о каких либо подобных вопросах. Самыми серьезными словам Трампа были его воспоминания об украинках, принимавших участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Согласно недавно опубликованной стенограмме Белого дома, президент США пожелал Зеленскому успехов и выразил восторг от хода выборов. Тогда еще будущий президент в свою очередь 11 раз поблагодарил Трампа и приглашал его на собственную инаугурацию.

Дословная стенограмма разговора Трампа и Зеленского, обнародованная Белым домом 15.11.2019:

Трамп: Хочу вас поздравить с тем, как классно вы это сделали, и поздравляю с фантастическими выборами.

Зеленский: Приятно от вас услышать. Большое спасибо! Это очень приятно – услышать такое от вас, я ценю ваше поздравление, благодарен.

Трамп: Это были невероятные выборы.

Зеленский: Еще раз спасибо. Вы видите, мы очень старались, мы сделали все, что могли. И у нас был огромный пример – это вы.

Трамп: Я думаю, вы будете прекрасно работать (как президент — ред.). У меня много друзей в Украине, которые вас знают и которым вы нравитесь. У меня также много друзей из Украины, и они, честно, ожидали, что вы победите. То, что вы сделали – это потрясающе!

В каком-то смысле я сделал что-то похожее. Мы в США имеем огромный успех, у нас экономика в потрясающем состоянии, лучшая за всю историю. И я хотел вас просто поздравить. Не сомневаюсь, что вы будете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, спасибо вам за поздравления. Украина является независимой страной, и мы планируем делать все для людей. Вы, как я уже сказал — прекрасный пример для нас. Мы надеемся достичь в нашей работе того, что смогли вы. И вы всегда будете для многих большим примером. Вы – замечательный образец для наших новых управленцев.

Я также хотел бы пригласить вас, если возможно, на инаугурацию. Я знаю, насколько вы заняты, но если вы найдете возможность приехать на церемонию инаугурации, быть с нами в этот день, это было бы прекрасным, величественным шагом с вашей стороны.

Трамп: Ну, хорошо, я подумаю над этим. Что же – дайте дату этого события и, как минимум, мы вышлем весомого представителя. Возможно, даже больше, чем один человек из Соединенных Штатов будет с вами в этот великий день. Так что от нас кто-то точно будет. Как минимум, кто-то на очень, очень высоком уровне. Действительно, это же будет невероятный день для невероятных достижений.

Зеленский: Еще раз спасибо, и мы очень ждем вашего визита или визита высокой делегации. Ведь у нас такая замечательная страна, не описать словами – насколько милые, теплые и дружеские наши люди, насколько вкусная и изысканная наша кухня, и насколько прекрасной является Украина. Словами не описать нашу страну, поэтому лучше было бы, чтобы вы сами ее увидели. Если вы можете приехать, то это будет замечательно. Итак, я вас еще раз приглашаю.

Трамп: Что ж, я согласен с вами по поводу вашей страны, и с нетерпением жду этого. Когда я владел конкурсом "Мисс Вселенная", там всегда были замечательные люди, а Украина всегда была очень хорошо представлена. Так что когда вы уже освоитесь (как президент – ред.) И будете готовы, то я хотел бы пригласить вас в Белый дом. У нас будет много о чем поговорить, и у вас все время будет наша поддержка.

Зеленский: Да, спасибо за приглашение. Мы принимаем это приглашение и очень ждем визита. Еще раз спасибо. Вся команда и я с нетерпением ждем этого визита. Спасибо за поздравления. Но я все равно думаю, что было бы замечательно, если бы вы могли приехать и побыть с нами в этот очень важный день нашей инаугурации.

Результаты же невероятные – и очень впечатляющие для нас. Так что, это будет абсолютно фантастически, если бы вы смогли приехать и быть в этот день с нами.

Трамп: Очень хорошо, мы сообщим очень скоро, и мы увидимся скоро в любом случае. Поэтому поздравляю, и передайте, пожалуйста, привет украинскому народу и вашей семье. Дайте им знать, что я прислал наилучшие пожелания от моей страны.

Зеленский: Да, спасибо еще раз. Итак, хорошего вам полета (в Украину – ред.), и увидимся.

Трамп: Берегите себя и скажите сегодня величественную речь. Берегите себя, скоро мы увидимся.

Зеленский: Спасибо. Мне еще сложно, но я буду тренироваться говорить на английском, и мы встретимся (разговаривая — ред.) На английском. Большое спасибо.

Трамп: Это прекрасно услышать! Это действительно хорошо. Я бы не смог так же на вашем языке. Я очень впечатлен. Большое вам спасибо.

Зеленский: Спасибо, увидимся очень скоро.

Трамп: Замечательного дня. Успехов.

Зеленский: До свидания.

---- Конец разговора ----

Стенограмма звонка

Стенограмма звонка

Стенограмма звонка

Стенограмма звонка

Стенограмма звонка

Стенограмма звонка

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