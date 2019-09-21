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21 сентября • обновлено в 14:46
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Трамп "слил" Зеленскому гостайны? Украинский скандал в США получил неожиданный поворот

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Американские спецслужбы обеспокоены разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Трамп якобы сообщил Зеленскому информацию, которая может "нанести ущерб" интересам страны, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Журналисты сообщили, что речь шла о расследовании по делу вице-президента США Джозефа Байдена. Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность 2016 года Байдена в Украине.

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После того, как информация попала в прессу, Трамп был вынужден прокомментировать скандал.

Американский лидер назвал обвинения "смехотворной публикацией" и "политической заказухой".

"Лицо в американской разведке, поднявшее тревогу, действовало по узкопартийным интересам", - заявил Трамп.

Трамп "слил" Зеленскому гостайны? Украинский скандал в США получил неожиданный поворот

bzns.media

Как сообщалOBOZREVATEL, в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
"Голодні ігри" євреїв. Трамп, Зеленський, шустер голосно підключився. Ну, і звісно, Коломойський - голова Союзу євреїв Європи.
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