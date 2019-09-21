Трамп "слил" Зеленскому гостайны? Украинский скандал в США получил неожиданный поворот

Американские спецслужбы обеспокоены разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Трамп якобы сообщил Зеленскому информацию, которая может "нанести ущерб" интересам страны, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Журналисты сообщили, что речь шла о расследовании по делу вице-президента США Джозефа Байдена. Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность 2016 года Байдена в Украине.

После того, как информация попала в прессу, Трамп был вынужден прокомментировать скандал.

Американский лидер назвал обвинения "смехотворной публикацией" и "политической заказухой".

"Лицо в американской разведке, поднявшее тревогу, действовало по узкопартийным интересам", - заявил Трамп.

bzns.media

Как сообщалOBOZREVATEL, в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

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