Трамп считает Украину полностью коррумпированным государством, – Климкин

Сергей Савинцев Политика 12:36, 28.10.2020 Обновлено: 13:13, 28.10.2020

Действующий президент США Дональд Трамп считает Украину полностью коррумпированным государством.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин, говорится в статье OBOZREVATEL "Трамп или Байден: Кто победит на выборах США и чем это обернется для Украины".

"Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать свои силы или силы своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине", – сказал Климкин.

Кроме того, по словам дипломата, Байден лучше Трампа знает, что происходит внутри Украины из-за бизнеса его сына Хантера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США спрогнозировали победу Байдена на выборах с отрывом в 10 млн голосов.

  • Трампу за неделю до выборов заломили сайт предвыборного штаба.

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