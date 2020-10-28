Трамп считает Украину полностью коррумпированным государством, – Климкин
Джо Байден лучше Трампа знает ситуацию внутри Украины
Трамп меньше Байдена заинтересован в продвижении реформ в Украине
Действующий президент США Дональд Трамп считает Украину полностью коррумпированным государством.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин, говорится в статье OBOZREVATEL "Трамп или Байден: Кто победит на выборах США и чем это обернется для Украины".
"Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать свои силы или силы своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине", – сказал Климкин.
Кроме того, по словам дипломата, Байден лучше Трампа знает, что происходит внутри Украины из-за бизнеса его сына Хантера.
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