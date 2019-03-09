Фрегаты и ракеты: США могут всерьез усилить армию Украину

Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине дополнительного вооружения. Речь идет о военно-морской технике, с помощью которой Украина может реагировать на инциденты, аналогичные событиям в Керченском проливе.

Это может быть существенным укреплением украинской обороноспособности, учитывая выделенные в 2019 году 250 млн долларов из американского бюджета. На что пойдут эти деньги и как усилится Украина — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

США могут предоставить дополнительное оружие для Украины. Речь идет об усилении военно-морского потенциала;

Американские политики уже выделили 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Дополнительные средства появятся после политических консультаций;

В нынешней ситуации ВСУ надеются на фрегаты “Оливер Хазард Перри” и ракеты “Гарпун”.

В чем суть

Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти сообщил, что Штаты готовы предоставить Украине дополнительно летальное оружие. Такое заявление он сделал в Комитете Сената по вооруженным силам. Именно от этого органа во многом и зависит бюджетная политика США в сфере обороны.

"Рекомендации по Украине, особенно в том, что касается оружия летального характера, должны пройти соответствующую процедуру, включая политические дискуссии, результатом которых станет предоставление полномочий для развертывания подобных оружейных систем… Есть другие системы, снайперские системы, боеприпасы и, учитывая Керченский пролив, возможно, имеет смысл также рассмотреть вопрос о поставках военно-морских систем в будущем, по мере нашего продвижения вперед", — сказал Скапаротти.

Q36 ТАСС

Речь идет и о контрбатарейных системах Q36 и Q37. Эти системы предназначены для передачи артиллеристам информации о потенциальных целях. Они отслеживают выстрелы из вражеских систем залпового огня, артиллерии и передают данные в командный пункт.

К слову, в августе 2018 года Украине передали 2 подобные станции для “Хаммера”. На данный момент таких систем уже 11 в ВСУ, часть из них несет боевую службу на Донбассе.

Отдельно генерал подчеркнул, процессу выделению дополнительной военной помощи будут предшествовать политические консультации.

Что значит такое заявление

По мнению международника Николая Белескова, в заявлении генерала нет ничего нового. США и далее продолжат военную, политическую и экономическую поддержку нашей страны. Но “особенных надежд” на значительное усиление Украины на данном этапе ждать не стоит.

“Степень поддержки зависит от многих факторов. Прежде всего от американо-российских отношений и ситуации на Донбассе. Сейчас я не вижу какого-либо улучшения на Донбассе и потепления в отношениях между РФ и США, поэтому Штаты, вероятно, будут увеличивать экономическую помощь и военную”, — поделился мнением с OBOZREVATEL международник Андрей Бузаров.

Поддержку нужно разграничивать — есть прямая помощь от НАТО, а есть от США или Великобритании. Бузаров же считает, в нашем случае именно прямая помощь от Лондона и Вашингтона может улучшить положение отечественных ВСУ.

“Данные заявления о помощи — не позиция Дональда Трампа. Это отношение Конгресса и проукраинской части американской элиты, которая будет давить на президента США, чтобы он оказывал нам содействие. Была бы его воля, конечно, Украина осталась бы без оружия”, — подчеркнул международник.

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Какое оружие ожидает Украина

Как сказано выше, в госбюджете США на 2019 год запланировано четверть миллиарда долларов на военную поддержку Украины. В частности, деньги пойдут на помощь в защите от кибератак, усиление безопасности компьютерных сетей от российских информационных и коммуникационных технологий.

Касательно летального оружия или военной техники, то здесь у Украины есть целый ряд проблемных секторов. Один из основных — военно-морские силы.

На данный момент отечественные вооруженные силы ведут переговоры о возможной передаче военных фрегатов класса “Оливер Хазард Перри”. Устаревшие, но все еще боевые корабли могут усилить ВМС.

Оливер Хазард Перри

Также появляются различные заявления о возможной передаче ракет класса “Гарпун”, которые активно применялись в сражениях 80-х годов. Они могут быть использованы для возможной борьбы с кораблями на Азове или на Черном море. Об этом ранее заявлял американский дипломат, директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербс.

Ранее OBOZREVATEL детально писал, какое вооружение необходимо Украине.

Нынешняя армия нуждается в усилении Военно-воздушных сил. По разным данным, Украина только за первый год войны на Донбассе потеряла примерно половину всей боевой авиации.

Сейчас же видны позитивные тенденции, парк военных самолетов обновляется, хоть и медленно. Правда, США и союзники пока не спешат передавать или продавать ВСУ новейшую технику.

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