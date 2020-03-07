Трамп разочаровал Зеленского, лично не пригласив в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что за 10 месяцев до сих пор не получил приглашения посетить США с официальным визитом.
В этом он признался в интервью The Guardian, отметив, что по-прежнему готов отправиться в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
"Мне сказали, что визит готовится. Мне трудно это слышать. Я – человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", — признался Зеленский.
Зеленский и Трамп
По словам украинского лидера, ему было "неприятно" слышать, как госсекретарь США Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Тем не менее глава Госдепа принес ему личные гарантии поддержки во время своего визита в Киев.
"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", — добавил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах.
Зеленский в свою очередь заявил, что на него никто не давил.
В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.
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