Главная Новости
7 марта • обновлено в 15:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Трамп разочаровал Зеленского, лично не пригласив в Белый дом

2.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что за 10 месяцев до сих пор не получил приглашения посетить США с официальным визитом.

В этом он признался в интервью The Guardian, отметив, что по-прежнему готов отправиться в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мне сказали, что визит готовится. Мне трудно это слышать. Я – человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", — признался Зеленский.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

По словам украинского лидера, ему было "неприятно" слышать, как госсекретарь США Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Тем не менее глава Госдепа принес ему личные гарантии поддержки во время своего визита в Киев.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", — добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах.

  • Зеленский в свою очередь заявил, что на него никто не давил.

  • В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Майк Помпео Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
10
30
Смешно
10
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
Сколь там Порошенко заплатил за 5 минут?.Так вот,с Зели тройной тариф.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
НАКОНЕЦ-ТО ПРАВДА ДОШЛА....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гоша Злой, Правда в том, что президент Украины для них никто, они уже контролируют Украину и большего им не надо, зачем тратить время на клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Свои детские обиды миру показывать - несерьёзно. Что он жалуется как ребенок взрослым дядям на взрослого дядю.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги