Трамп разочаровал Зеленского, лично не пригласив в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что за 10 месяцев до сих пор не получил приглашения посетить США с официальным визитом.

В этом он признался в интервью The Guardian, отметив, что по-прежнему готов отправиться в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мне сказали, что визит готовится. Мне трудно это слышать. Я – человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", — признался Зеленский.

Зеленский и Трамп

По словам украинского лидера, ему было "неприятно" слышать, как госсекретарь США Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Тем не менее глава Госдепа принес ему личные гарантии поддержки во время своего визита в Киев.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", — добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах.

Зеленский в свою очередь заявил, что на него никто не давил.

В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.

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