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Трамп признался, чего ожидает от встречи с Путиным

2.1тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп не возлагает больших надежда на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление он сделал в интервью CBS news накануне своего визита в Финляндию (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). По словам Трампа, на встречу он едет с "низкими ожиданиями".

Кроме того, он отметил, что расскажет о целях встречи с Путиным уже после ее окончания, но пообещал, что "ничего плохого" не случится.

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"Я считаю, что встречи ― это хорошо, я в них верю. Вот встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном была хорошей. Я верю во встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей. В этом нет ничего плохого, а, возможно, из этого даже получится что-то хорошее", ― сообщил Дональд Трамп.

Как писал OBOZREVATEL, 16 июля президенты США и России проведут переговоры в г. Хельсинки. Накануне встречи местные жители устроили акцию протеста. Демонстранты требовали защитить права ЛГБТ и общие права человека, выступали против действий, провоцирующих изменение климата и целого ряда других вопросов. Некоторые участники также вспомнили агрессию РФ в отношении Украины, а также политзаключенных Кремля.

Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Всем будет хорошо, но только не нерабам. Им надеется неначто. проект The Ukraine можно считать закрытым.
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