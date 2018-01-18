Трамп предложил отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по разрешению российско-украинского конфликта.

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет Interfax.ru.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Трамп. - Ред.) говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

По его словам, первоначально планировалось, что переговоры по Донбассу пройдут в Казахстане.

"Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил лидер Казахстана.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу", - добавил Назарбаев.

Как писал "Обозреватель", представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске потребовали от России вернуться к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.