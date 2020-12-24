Трамп помиловал Манафорта, который работал на Януковича

Президент США Дональд Трамп 23 декабря помиловал и смягчил приговор 29 осужденным. В списке оказался бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Он также известен тем, что работал на беглого президента Украины Виктора Януковича.

Манафорт успел отбыть два года в тюрьме, причем некоторое время в одиночной камере, сообщили на сайте Белого дома. В администрации Трампа заявили, что политтехнолог "пережил годы несправедливого обращения" и назвали его жертвой.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв… возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории", – говорится на сайте Белого дома.

В свою очередь Манафорт опубликовал пост благодарности Трампу. На своей странице в Twitter он написал, что президент "действительно сделал Америку снова великой".

Пост благодарности Манафорта Трампу. twitter.com/PaulManafort

Напомним, что 13 марта 2019 года бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп помиловал 15 фигурантов дела в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.