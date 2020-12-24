Трамп помиловал Манафорта, который работал на Януковича

Президент США Дональд Трамп 23 декабря помиловал и смягчил приговор 29 осужденным. В списке оказался бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Он также известен тем, что работал на беглого президента Украины Виктора Януковича.

Манафорт успел отбыть два года в тюрьме, причем некоторое время в одиночной камере, сообщили на сайте Белого дома. В администрации Трампа заявили, что политтехнолог "пережил годы несправедливого обращения" и назвали его жертвой.

"В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв… возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории", – говорится на сайте Белого дома.

В свою очередь Манафорт опубликовал пост благодарности Трампу. На своей странице в Twitter он написал, что президент "действительно сделал Америку снова великой".

Напомним, что 13 марта 2019 года бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп помиловал 15 фигурантов дела в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.