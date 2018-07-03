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Трамп не хочет заниматься войной на Донбассе - Смарт

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Администрация Дональда Трампа будет пытаться всеми силами нормализовать отношения с Россией до тех пор, пока президент США не поймет ошибочность этого варианта.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV заявил американский политконсультант, политолог Джейсон Смарт.

"Сейчас отношения между США и Россией будут улучшаться. Я в этом уверен. Дональд Трамп считает это очень важной целью, и благодаря этому мы можем установить мир не только в Украине, но и других странах. Это на его взгляд", - отметил Смарт.

При этом сам эксперт убежден, что Кремль понимает только язык силы.

"Я считаю, что нам надо принимать Путина таким, каким он есть. Он вор, он убивает людей, с ним никак не договориться. Он понимает только тогда, когда вы работаете силой. Трамп изменит стратегию, когда поймет, что ошибся", - подчеркнул политолог.

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Также американец признал, что Трамп с радостью готов передать разрешение конфликта на востоке Украины в руки лидеров ЕС.

"Мне кажется, что завершение конфликта, это не его, он не хочет этим заниматься. Он хочет заниматься совсем другими вопросами с Россией. Из-за этого, он доверяет Макрону и Меркель разбираться с этим, и то, что они делают здесь, это очень важно", - констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Путина рассказали, что будут обсуждать на встрече глав США и РФ.

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Персоны
Джейсон СмартВладимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Не только Донбассом, но и крымом
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Kornuta Ivan
Kornuta Ivan
Ivan Rus, Іване йди лиш ти на хер. Всюди ніс свій тичеш засраний.
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