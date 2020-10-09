Трамп почти вылечился от COVID-19 и готов вернуться к публичным мероприятиям – врач
У Дональда Трампа и его супруги 2 октября обнаружили коронавирус
Уже 6 октября президент США заявил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад"
Его выписали из больницы
Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от COVID-19 и может вернуться к общественным мероприятиям уже в эти выходные – 10-11 октября.
По словам доктора Шона Конли, президент "очень хорошо" отреагировал на лечение и "оставался стабильным", пишет ВВС.
"В субботу пройдет 10 дней после установленного в четверг диагноза. Учитывая траекторию усовершенствованной диагностики, которую проводила команда, я в полной мере надеюсь, что президент вернется в это время к общественной жизни", – сказал врач.
Он отметил, что любых признаков, которые могли бы указывать на прогрессирование болезни Трампа нет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября обнаружили коронавирус, назвал свой диагноз "благословением от Бога".
За три дня в медицинском центре имени Уолтера Рида на лечение от коронавируса президента США Дональда Трампа было потрачено более 100 тысяч долларов – более 2,8 млн гривен.