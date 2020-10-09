Трамп почти вылечился от COVID-19 и готов вернуться к публичным мероприятиям – врач

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от COVID-19 и может вернуться к общественным мероприятиям уже в эти выходные – 10-11 октября.

По словам доктора Шона Конли, президент "очень хорошо" отреагировал на лечение и "оставался стабильным", пишет ВВС.

"В субботу пройдет 10 дней после установленного в четверг диагноза. Учитывая траекторию усовершенствованной диагностики, которую проводила команда, я в полной мере надеюсь, что президент вернется в это время к общественной жизни", – сказал врач.

Он отметил, что любых признаков, которые могли бы указывать на прогрессирование болезни Трампа нет.

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