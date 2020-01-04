Трамп отомстил? Стали известны обстоятельства приказа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп принял решение убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря.

В результате нападения погиб один контрактник США, и Трамп поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Об этом сообщило агенство Bloomberg, передает РИА Новости.

Известно, что этим занимались консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Агенство утверждает, что все планы обсуждались по защищенным каналам связи, а другие сотрудники Белого дома не знали об обсуждениях удара.

Дональд Трамп Коллаж

По данным одного из источников Bloomberg, военные США напрямую не следили за Сулеймани. Решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Иране сравнили убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани с объявлением войны и пообещали "действовать".

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