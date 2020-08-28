Трамп официально стал кандидатом в президенты США и сравнил себя с Линкольном

Карина Бондаренко Политика 08:18, 28.08.2020 Обновлено: 08:19, 28.08.2020

Действующий президент США Дональд Трамп официально дал согласие баллотироваться на второй срок на посту главы государства от Республиканской партии.

Об этом он заявил в завершающий день работы съезда республиканцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я принимаю это предложение", – сказал президент.

В своей программной речи Трамп сравнил себя с 16-м президентом США, освободителем американских рабов Авраамом Линкольном, сообщают РИА Новости.

Трамп считает, что сделал для афроамериканцев "больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна".

"Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Украине смертоносное оружие в случае своей победы на президентских выборах.

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