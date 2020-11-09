Украинцы, живущие в Америке и имеющие паспорт граждан США, как-то бурно и негативно реагируют на интерес украинцев, живущих в Украине касательно выборов. Мол сами разберёмся, не лезьте со своим мнением и фактически обвинили нас в том, что выиграл Байден.

Последнее, самое смешное. Публичные люди не должны высказываться, потому что к Вам многие прислушиваются. Правильно делают, что прислушиваются. Я несу ответственность за сказанное и всегда думаю прежде, чем написать.

Неприятно удивлена уровнем агрессии украинцев, живущий в США, зачем Вы тогда читаете посты и пишите комментарии, раз Вам не интересно наше мнение? Мне по большому счету было бы все равно, кого Вы выбрали, если бы Америка не было союзником Украины и не поддерживала нашу страну в войне на Донбассе.

Мне важно знать кандидатов в президенты и какова будет политика касательно Украины. Все уже забыли? как россияне радовались, когда выбрали Трампа?? Забыли, что Трамп едва избежал импичмента за то, что заморозил помощь Украине и шантажировал Зеленского, дабы получить компромат на сына Байдена?

Напомнить, что Трамп снял санкции с рос. олигарха Дерипаски и компаний, приближённых к путину? Может Вам понравилось, когда Трамп сказал, что доверяет путину, не меньше, чем спец службам США? После всего этого, патриоты кричат, что Трамп наш президент, а Вы заткнитесь.

И кстати, это не его заслуга, что Украине дали оружие. В Америке есть Пентагон, ЦРУ, Сенат, Конгресс, есть скрытые элиты, все они не дают президенту править как ему захочется. Трамп сексист и его отношение к женщине, в том числе и к своей супруге, считаю отвратительными.

Я не эксперт и не претендую на эту "великую" роль, я кстати не даю прогнозы, что и как нужно сделать. Есть вопросы, на которые люди, живущие в современном мире должны знать ответы и ориентироваться. Меня волнует, что будет с войной и в нашей стране в целом. Читая комментарии, понимаю, что кремлёвская пропаганда убивает мозг. Не надо быть экспертом, чтобы понимать происходящее.