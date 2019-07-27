Трамп может приехать в Украину: что известно

Президент США Дональд Трамп может посетить Украину в будущем.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом американский чиновник заявил на брифинге в Киеве 27 июля.

Волкер отметил, что подобные визиты на высшем уровне требуют немало времени для подготовки.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", – сказал Волкер.

Трамп и Зеленский

Представитель Госдепа также отметил, что дипломаты США со своей стороны хотят, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Последний поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа".

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