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28 февраля • обновлено в 06:55
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Трамп может приехать в Украину уже весной: названа дата

1.5т
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Глава США Дональд Трамп может посетить Украину 8 мая для того, чтобы принять участие в торжественных церемониях в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Guardian. Также Украину может посетить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источники издания сообщают о том, что в США и Британии рассматривают посещение не только Украины, но и Москвы в честь памятной даты.

Дональд Трамп может посетить Украину

Дональд Трамп может посетить Украину

5 канал

"Правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию", – говорится в сообщении.

Украинские чиновники напомнили Лондону и Вашингтону, что пять лет назад по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны Украина отказалась от советского и российского стиля празднования сталинской победы над нацизмом.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

5 канал

"Мы надеемся, что официальные лица США примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве", – процитировало издание украинского чиновника.

Отмечается, что ни Джонсон, ни Трамп не приняли решение касательно поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, раее New York Times обвинила Трампа в связях с Россией.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Дональд Трамп Борис Джонсон
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-пусть учит пока...
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