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13 ноября • обновлено в 22:47
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Трамп "кинул": в США обвинили Зеленского в подыгрывании Путину

2.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь решить вопрос войны на Донбассе, играет по правилам России.

С таким мнением выступил американский журналист Эндрю Креймер, о чем написал в статье для The New York Times.

По его словам, желание встретиться с главой РФ Владимиром Путина вынудило Зеленского провести частичное разведение войск в зоне ООС и предварительно согласиться на скандальную "формулу Штайнмайера".

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"Путин продолжает поднимать цену, потому что видит заинтересованность Зеленского. У цены, которую готов заплатить Зеленский, есть свои пределы", – отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По словам автора, в России считают уступки Зеленского проявлением слабости. Такое поведение украинского лидера он пояснил испарением надежд на поддержку со стороны США.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в "нормандском формате" после разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, однако дата все еще не известна.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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