Трамп "кинет" Зеленского? Всплыла неожиданная позиция США по Донбассу

США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", чего хочет президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление сделал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, передает "Гордон".

По его словам, в США считают, что сделали достаточно для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять: на данный момент расширение нормандского формата невозможно. Хотя само заявление такой вариант не исключало", – рассказал он.

"По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей нормандского формата", – добавил Безсмертный.

Зеленский и Трамп obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше, где в этот день пройдут церемонии к 80-летию начала Второй мировой войны.

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