Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Трамп "кинет" Зеленского? Всплыла неожиданная позиция США по Донбассу

595 Читать материал на украинском

США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", чего хочет президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление сделал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, передает "Гордон".

По его словам, в США считают, что сделали достаточно для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять: на данный момент расширение нормандского формата невозможно. Хотя само заявление такой вариант не исключало", – рассказал он.

Новости
Зеленский поговорил с Трампом: первые подробности

"По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей нормандского формата", – добавил Безсмертный.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше, где в этот день пройдут церемонии к 80-летию начала Второй мировой войны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Роман Бессмертный
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel