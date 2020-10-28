Трамп или Байден: кто победит на выборах в США и чем это обернется для Украины

Через неделю, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки состоится очередной поединок между демократами и республиканцами: американский народ будет выбирать себе президента на следующие четыре года. Партию республиканцев представляет действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп, а демократический лагерь выдвинул на пост главы государства Джо Байдена.

Кто лидирует в опросах, имеет ли Трамп шанс переизбраться и какой кандидат "выгоднее" Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что говорят социологические исследования?

С тех пор как стала известна пара главных претендентов на президентское кресло, все опросы общественного мнения в США отдавали предпочтение Джо Байдену. В течение кампании ему даже удалось увеличить отрыв. В частности, в начале июня, когда демократы определились со своим кандидатом, по усредненным данным различных американских социологических исследований Fivethirtyeight.com, Байдена поддерживали 48,8% граждан против 43% – у Трампа. Однако в последнюю неделю октября за демократа готовы были проголосовать 52,3% избирателей, а за действующего президента – 42,8%. Учитывая то, что общее количество зарегистрированных избирателей в США составляет более 250 млн граждан, за несколько месяцев Байдену удалось убедить еще около 8,7 млн американцев проголосовать за него.

Другое рейтинговое исследование от Reuters/Poll Ipsos свидетельствует, что за Байдена готовы проголосовать 51% американцев, за Трампа – 41%. Данные, приведенные в опросе Yahoo News/YouGov от 16-18 октября, также говорят о преимуществе демократа: у него 51%, у действующего президента США – 40%.

Вместе с тем следует заметить, что в 2016 году, когда за право стать хозяином Белого дома соревновались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, все опросы общественного мнения также были на стороне последней. Однако избирательная система Соединенных Штатов довольно специфична: при определенных обстоятельствах кандидат, суммарно набравший большее количество голосов избирателей, не всегда побеждает.

Дело в том, что американцы не избирают президента, они делегируют это право 538 членам коллегии выборщиков, представляющих 50 штатов и столицу Вашингтон. А для того, чтобы стать президентом, нужно получить не менее 270 голосов этих членов. Каждый штат имеет пропорциональное количество членов в этой коллегии в соответствии с численностью населения.

Например, от Калифорнии в коллегии присутствуют 55 членов, от Техаса – 38, от Нью-Йорка и Флориды – по 29, а от Канзаса, Айовы и Невады – по 6. Голоса этих членов не делятся пропорционально тому, как проголосовали жители: голоса всего штата отходят тому кандидату, которому отдали предпочтение большинство избирателей. Если в Калифорнии проголосовало 7 млн избирателей, из которых 3,6 – за демократа, а 3,4 – за республиканца, то все 55 голосов членов коллегии выборщиков будут отданы кандидату-демократу. Такая система позволяет набрать больше голосов в штатах с маленькой численностью населения, но в совокупности получить большее количество голосов членов коллегии выборщиков. Поэтому полагаться исключительно на социологические исследования не стоит.

Что говорят эксперты?

На самом деле, из-за того, что в США довольно сложная избирательная система, все будет решаться в 6-8 "неопределенных" штатах, в которых побеждают то демократы, то республиканцы. В частности, к таким принадлежат Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида и Аризона.

"Сейчас во всех этих штатах, по социологическим опросам, побеждает Байден", – утверждает эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

Однако он поддерживает тезис о том, что полностью полагаться на социологию не стоит. Дело в том, что в 2016 году все опросы предсказывали победу другому представителю демократической партии – Хиллари Клинтон. Однако социологи не учли того фактора, что избиратели республиканцев, в отличие от демократов, значительно чаще отказываются отвечать или просто лгут о своем будущем выборе. Поэтому, когда дело дошло до реального голосования, Америку ждала неожиданность: невзирая на то, что Клинтон в целом набрала на 2 млн голосов больше, Трамп победил по количеству голосов членов коллегии выборщиков.

В то же время, учитывая, что основные этапы выборов, включая дебаты, проведены, а само голосование уже происходит (ведь около 20% населения проголосовало на досрочных выборах), событие, которое кардинально изменило бы соотношение сил, вряд ли произойдет. Тем более, что нынешние выборы США частично подобны украинским президентским выборам-2019.

"В США состоялась даже не антиреспубликанская, а антитрамповская кампания, когда против Трампа выступают звезды, политики и различные общественные организации. Фигура Трампа может стать мобилизующим фактором, чтобы избиратели, которые не являются сторонниками Байдена, пришли и проголосовали против Трампа", – отметил Каракуц.

Тем не менее подобная антитрамповская кампания может мобилизовать именно его избирателя, особенно в "неопределенных" штатах, что приведет к повторной победе Трампа.

А вот по словам министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина, значительная часть людей, которые голосуют за Байдена, видят в нем олицетворение другого будущего для США.

"Люди, которые голосуют за Трампа, как правило, голосуют за него лично. А те, кто отдают голос Байдену – голосуют не столько против Трампа, сколько за другой образ будущего для Соединенных Штатов. Байден – олицетворение этого другого будущего", – отметил Климкин.

Однако, если результаты будущих выборов будут не в пользу действующего президента, эксперты сходятся в одном: со стороны администрации Трампа могут быть попытки обжаловать итоги голосования в судах. Но учитывая американскую политическую традицию, если разрыв будет небольшим, но значимым, Трамп вынужден будет признать поражение.

Что Украине с этого?

Какой бы ни была избирательная кампания в Соединенных Штатах – это внутренние дела государства, о чем нужно помнить украинским политикам. Им также не следует ориентироваться на социологические исследования, но по другим причинам.

"Украинские политики должны получить поддержку как республиканцев, так и демократов, и четко объяснять наши национальные интересы любому: то ли республиканскому президенту, то ли демократическому. Нам не нужно играть в игры "кто нам более выгоден", которые подбрасывают северо-восточные соседи. Нам выгодна проукраинская политика или республиканцев, или демократов", – сказал OBOZREVATEL бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что во внешне-политической команде Байдена значительно больше чиновников, которые ранее занимались вопросами, связанными с Украиной. Да и сам кандидат от демократов значительно лучше разбирается в происходящем внутри Украины, чем Трамп, уже потому, что бизнес его сына Хантера связан с Украиной.

"Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает нашу страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать в нее свои силы или силы своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине", – отметил Климкин.

Наконец, не менее важным является то, что в ходе предвыборной кампании оба кандидата неоднократно публично называли Россию – одной из крупнейших угроз. Такая риторика позволяет Украине при любых политических раскладах внутри США рассчитывать на стабильную внешнеполитическую поддержку американского народа в противостоянии с РФ. Остается только дождаться окончательных результатов голосования.