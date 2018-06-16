Трамп и "российский" Крым: Зубов пояснил, почему Путину не стоит радоваться

Президент США Дональд Трамп является таким политиком, который постоянно меняет точку зрения, поэтому не стоит обращать внимания на его слова о "российском" Крыме.

Значение слов американского лидера, адресованных лидерам стран G7 на саммите, пояснил в своем блоге на OBOZREVATEL доктор исторических наук Андрей Зубов.

"Конечно, эта ситуация и для Украины, и для Европы, и для всех нас, кто считает, что границы должны быть незыблемыми - это очень печальное заявление. Другое дело, что Трамп - человек такой, что он сегодня говорит одно, а завтра - другое, но это ничего не значит. Это значит, что он принципиально не отвергает возможность признать Крым российским, вот очень важно", - написал он.

По мнению Зубова, такие заявления Трампа все же вносят раскол в его отношения с союзниками по Атлантическому содружеству и соответственно с Украиной.

"Мало ли кто на каком языке где говорит. Соединенные Штаты говорят на английском языке так же, как в Англии, но это не значит, что Англия должна быть частью США или США должны быть частью Англии. Давно уже принцип языка не является принципом территориального единства государства... Так что здесь важна нерушимость границ, а не то, на каком языке говорят граждане", - отметил доктор наук.

Он также считает, что своими высказываниями Трамп льстит президенту РФ Владимиру Путину.

"Безусловно, эти слова - можно сказать елей на сердце Путина, это очевидно. Т.е. он (Путин. - Ред.) в первую очередь укрепится внутри своей собственной элиты. Он говорит, мол: "Вот видите, я вам сказал "потерпите несколько лет, и Запад признает Крым российским". Вот уже президент Трамп признает", - прояснил ситуацию Зубов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, сообщили, что президент США во время ужина в рамках саммита G7 в Канаде заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.