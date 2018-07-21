Генерал разгадал уловку Путина с Донбассом

Сообщение о предложении президента РФ Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу организовать и провести референдум на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это один из элементов ведения гибридной войны.

"Я считаю, что это дезинформация, фальсификация, и это один из элементов гибридной войны. Потому что, как создается впечатление, как бы ни говорили и ни критиковали Трампа, там лидеры остались при своих", - сказал в комментарии OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, надо обратить внимание на дальнейший ход событий, который и подтвердит недостоверность этих данных.

"Кстати, буквально сегодня Госсекретарь США заявил, что Америка по-прежнему поддерживает Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и помогает нам. Они заинтересованы в том, чтобы в Украине прошли стабильные, нормальные президентские и парламентские выборы", - отметил Богдан.

Генерал-лейтенант объясняет, что все эти действия России направлены на дезинформацию украинцев с целью подорвать доверие к действующей власти.

"Сейчас Кремль пытается всколыхнуть ситуацию с целью ввести в заблуждение не только свой электорат, но и общественность Украины, запугиванием, шантажом и дезинформационными материалами для того, чтобы посеять пессимизм, неверие, и главное - недоверие к действующей власти", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия будет реагировать пропорционально на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой "безответственной политики".