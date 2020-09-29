Трамп и Байден почти сравнялись в рейтинге перед выборами президента

Карина Бондаренко Политика 09:13, 29.09.2020 Обновлено: 09:35, 29.09.2020

Кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп почти сравнялись в предвыборном рейтинге.

Согласно социальному опросу Harvard CAPS-Harris Poll, Байден опережает Трампа на 2%, сообщает The Hill.

Сейчас за Трампа готовы проголосовать 45% американцев, а за Байдена – 47%. По сравнению с августом поддержка действующего президента выросла на 3%. В то же время, Байден потерял 2% симпатии населения.

Напомним, что выборы президента в США пройдут 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы его главный конкурент на выборах, демократ Джо Байден сдал тест на наркотики.

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