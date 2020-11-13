Трамп готов признать победу Байдена и задумался о следующих выборах – СМИ

Президент США Дональд Трамп в беседе со своими советниками якобы сказал, что, если Джо Байден будет официально признан победителем выборов, он может вскоре объявить о своих планах баллотироваться в Белый дом в 2024 году.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Некоторые из собеседников сказали Трампу, что его шансы изменить результат выборов в судах очень низкие.

Один из советников действующего президента рассказал журналистам, что Трамп "знает, что все кончено".

В качестве следующего шага он серьезно говорил об объявлении своих планов вновь баллотироваться в 2024 году на пост президента Соединенных Штатов. При этом, по мнению республиканцев, действующий президент сохранит широкую поддержку. Трамп надеется удержать ее результатами своей деятельностью после того, как покинет Белый дом.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы.