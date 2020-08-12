Трагедия с самолётом МАУ: Кулеба объяснил отказ Ирана платить компенсации

Заявление иранских представителей о том, что Тегеран не будет выплачивать украинской компании МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью Радио НВ. Он подчеркнул, что украинская сторона не обращает внимание на это заявление и продолжает переговоры.

"Позиция, прозвучавшая с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решений, но в то же время украинская сторона очень жестко настроена и не допустит никаких попыток избежать какой-то ответственности.

"В принципе наша стратегия какая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций, перевернуть, и двигаться далее. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я доказал эту позицию Ирану", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в любом случае компенсация будет получена, даже если для этого придется обращаться в международные суды.

"Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы ничего не затянулось на годы, а самый лучший и самый короткий путь к выплате компенсации –это договоренность с Ираном. Потому что, если договоренности не будет, – тогда мы пойдем в суды, а суды – это гарантированный тоже результат, но за гораздо больший отрезок времени, поэтому мы делаем сейчас такой фокус на переговорах с Ираном", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран отказался выплатить компенсацию"Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами.