Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

Руководство парламентской фракции партии "Слуга народа" контролирует результаты голосования своих депутатов.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Николаенко. "Если вы не понимаете, зачем при 251 в большинстве "Слуги" кнопкодавили, то у меня есть вариант объяснения. Депутатов достаточно тщательно контролируют и требуют объяснить отсутствие или не голосование", – написала она.

Николаенко показала фото переписки депутата Олега Семинского во время одного из заседаний парламента. Политик пояснял, почему не проголосовал за законопроект.

facebook.com/t.nikolayenko

facebook.com/t.nikolayenko

"После двух дней поисков нашли материальные доказательства. Вот нардеп Семинский пишет объяснение, стыдливо прикрывшись листочком от журналистов, а вот Юзик [Юрий Корявченков, бывший актер студии "Квартал 95", нардеп "Слуги народа"] контролирует своего нардепа", – написала журналист.

facebook.com/t.nikolayenko

Олег Семинский УП

Как писал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Третий случай нарушения персонального голосования связан с депутатом Еленой Копанчук. Она прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

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