Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

Руководство парламентской фракции партии "Слуга народа" контролирует результаты голосования своих депутатов.
Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Николаенко. "Если вы не понимаете, зачем при 251 в большинстве "Слуги" кнопкодавили, то у меня есть вариант объяснения. Депутатов достаточно тщательно контролируют и требуют объяснить отсутствие или не голосование", – написала она.
Николаенко показала фото переписки депутата Олега Семинского во время одного из заседаний парламента. Политик пояснял, почему не проголосовал за законопроект.
facebook.com/t.nikolayenko
facebook.com/t.nikolayenko
"После двух дней поисков нашли материальные доказательства. Вот нардеп Семинский пишет объяснение, стыдливо прикрывшись листочком от журналистов, а вот Юзик [Юрий Корявченков, бывший актер студии "Квартал 95", нардеп "Слуги народа"] контролирует своего нардепа", – написала журналист.
facebook.com/t.nikolayenko
Олег Семинский
УП
Как писал OBOZREVATEL:
Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.
Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.
Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.
Третий случай нарушения персонального голосования связан с депутатом Еленой Копанчук. Она прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.
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