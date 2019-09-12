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12 сентября • обновлено в 20:35
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Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

4.3т Читать материал на украинском

Руководство парламентской фракции партии "Слуга народа" контролирует результаты голосования своих депутатов.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Николаенко. "Если вы не понимаете, зачем при 251 в большинстве "Слуги" кнопкодавили, то у меня есть вариант объяснения. Депутатов достаточно тщательно контролируют и требуют объяснить отсутствие или не голосование", – написала она.

Николаенко показала фото переписки депутата Олега Семинского во время одного из заседаний парламента. Политик пояснял, почему не проголосовал за законопроект.

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Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

facebook.com/t.nikolayenko

Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

facebook.com/t.nikolayenko

"После двух дней поисков нашли материальные доказательства. Вот нардеп Семинский пишет объяснение, стыдливо прикрывшись листочком от журналистов, а вот Юзик [Юрий Корявченков, бывший актер студии "Квартал 95", нардеп "Слуги народа"] контролирует своего нардепа", – написала журналист.

Тотальный контроль "слуг": журналисты засняли показательную переписку в зале Рады

facebook.com/t.nikolayenko

Олег Семинский

Олег Семинский

УП

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Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины Партия Слуга народа фотографии голосование
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