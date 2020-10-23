Бесплатные маски и 'избирательский туризм': как 'собирали' голоса перед местными выборами-2020 в Украине

В Украине в воскресенье, 25 октября, стартуют местные выборы. Граждане выберут градоначальников, глав сельских советов, ОТО, депутатов. Мы разузнали, какими нечестными методами борьбы на этот раз пользовались некоторые кандидаты и партии, чтобы увеличить свой рейтинг.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В списках – десятки новых жителей

Одна из основных технологий, которая может повлиять на результаты выборов, это так называемый избирательский туризм.

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в этом году украинцы получили право менять свое место голосования прямо на сайте Государственного реестра избирателей. И некоторые кандидаты этим воспользовались.

"Такие факты есть в общинах Каролины Бугаз в Одесской области, в селе Слободка Каменец-Подольского района и в других. Мы наблюдаем, что в общинах появляется до 15% новых избирателей. Понятно, что этим людям платят деньги и привозят на нужные участки в день голосования", – говорит нам Кошель.

Как правило, подобные технологии используют в небольших селах, поселках, районных городах. Кошель отмечает, что при явке в 50% количество голосов за нужного кандидата можно умножать на два. И если "туристы" будут голосовать за конкретную партию или кандидата, то это может серьезно повлиять на результат.

"Избирательские туристы" уже появились и в Киевской области. В Ирпене местный активист и кандидат от одной из партий Лаврентий Кухалейшвили сообщил, что в одном из общежитий вдруг оказалось сразу почти 500 жителей. Их он увидел в списках избирателей.

"Только не говорите мне, что это студенты, посмотрите на год их рождения", – возмущается активист. Все они будут голосовать на одном избирательном участке.

Еще одна активистка из Ирпеня и кандидат от одной из партий, журналистка Михайлина Скорик опубликовала у себя на страничке фото избирательного списка. По ее словам, в своей квартире один из чиновников Ирпенской администрации прописал заместителя мэра. Также в этом доме появилось с десяток жильцов, номера квартир которых даже не указаны.

Всего же в Ирпене неожиданно захотели проголосовать почти 2300 посторонних жителей. А Бучанский район в день голосования вырастет на 55% жителей.

Вообще Киевская область оказалась в лидерах подобной технологии. Из 148 тысяч заявок на смену места голосования четверть – предместье столицы.

Принцип пирамиды

Еще одна технология, которую достаточно массово используют кандидаты от разных партий – создание сетки или пирамиды. Для этого, например, волонтеры ходят по улицам с агитацией или приходят к вам домой. Они рассказывают о том, какой замечательный у них кандидат, и просят номер мобильного телефона.

Таким образом, создается база для будущей сетки. В день голосования вам могут просто позвонить и пригласить на выборы. Но чаще работают целые колл-центры при штабе, которые обзванивают потенциальных избирателей и предлагают им деньги за голос. Для этого вы должны будете отчитаться – прислать фото галочки за нужного кандидата.

Либо просто перед выборами вас могут пригласить получить подарки – деньги, гречку, теперь еще спросом пользуются защитные маски.

Кстати, нам рассказали и еще об одном методе подкупа. Кандидат якобы организовывает тотализатор. Желающие делают ставки на то, победит он или нет. "Человек ставит символические 5 грн. А после голосования он должен предоставить фото бюллетеня, где видно, что он проголосовал за этого кандидата и получить выигрыш. Который составляет от 500 до 1000 грн", – рассказал один из волонтеров, который участвует в этой кампании.

Концерты, деньги и крупа

Никуда не ушли привнесенные когда-то технологии от экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Его люди, имеющие базы с телефонами избирателей, очень активно привлекаются к работе штабов теперь уже в других партиях.

Эти сетки либо постоянно работают с избирателями, либо активизируются за месяц-два до дня выборов. Под видом благотворительных или общественных организаций, приемных депутатов пенсионерам и малоимущим раздают продуктовые пайки, во время карантина также давали маски, антисептики, витамины. Поздравляли с днем рождения и делали презенты.

"Избирательная кампания была короткой, поэтому все подкупы осуществлялись в августе-сентябре. Подарки детям к школе – ранцы, пеналы. Концерты, деньги. Были районы, где собрали школьников, выпускников, студентов и вручали им денежные премии за хорошую учебу", – перечисляет Кошель.

По его словам, такой метод можно считать легальным – формально ничего не нарушили. Чтобы что-то исправить, нужно менять законодательство. "Сделать как в Грузии, где за несколько месяцев до выборов человек подает заявку о своем намерении баллотироваться в депутаты. В таком случае на него распространяется все законодательство по предвыборной кампании", – говорит Кошель.

Договариваются с баронами и членами комиссий

Что касается подкупа, то конкуренты использовали его даже для того, чтобы опорочить друг друга. "Например, в Обухове от имени одного из кандидатов распространили информацию, что он будет выдавать самую дешевую туалетную бумагу и дешевое масло. Мужчина написал заявление в полицию", – говорит Кошель.

Что касается десятников, сотников, ответственных в подъезде, в доме, которые раздают деньги и подарки от имени кандидата, то выявить их очень сложно.

"Одна из самых масштабных систем подкупа существует на Закарпатье. Там даже проводили специальное заседание с полицией, чтобы прекратить их", – говорит Кошель.

Это особый регион, где многие жители находятся на заработках. А купить тех, кто проголосует за себя и всех членов своей семьи, очень легко. Кроме того, тут много ромских поселений, с баронами которых договариваются местные кандидаты. Они уже давно освоили эту тему и даже оформили ромам паспорта.

Также на Закарпатье компактно проживают венгры. С их руководителями землячеств также на выборах договариваются.

Тут легко подкупить и членов избирательных комиссий. Они могут работать на одну партию и получать за это доплату, а параллельно обслуживать другого кандидата за деньги.