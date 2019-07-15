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"Торговец чудесами": Казарин объяснил, как Зеленский стал президентом Украины

25.6т Читать материал на украинском

Ведущий телеканала ICTV, обозреватель Крым.Реалии Павел Казарин считает, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, потому что выбрал беспроигрышную стратегию, позволяя избирателям самим придумывать ему образ.

Такое мнение он выразил в своем блоге для "Нового Времени". Ведущий подчеркнул, что Украина голосовала не за "самых умных" и "самых честных", а выбирала "торговцев чудесами": в 2019‑м на роль "чудотворца" лучше всех подходил Зеленский.

"Вдобавок сам Зеленский избрал беспроигрышную стратегию — он просто не мешал избирателям себя придумывать. Он выступал в роли книжки-раскраски, для которой каждый волен подбирать фломастеры ожиданий", — объяснил журналист.

Казарин и Зеленский

Казарин и Зеленский

По его словам, 73% голосов во втором туре — это хрупкое большинство, которое обречено разваливаться по мере каденции Зеленского, ведь их ожидания слишком разнонаправленные.

"В его активе есть сторонники Европы и НАТО. Они голосовали за него, веря в то, что Зеленский окажется лучшим локомотивом евроинтеграции, чем Порошенко. И сторонники Москвы, которые полагают, что русскоязычный выходец из промышленного города вернет Украину на орбиту РФ. В его активе есть инертное большинство, которое выбрало телеобраз "Голобородько" и теперь ждет, что президент снизит тарифы и увеличит зарплаты", — отметил Казарин.

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Проверка для Зеленского

Ведущий добавил, что проблема в том, что украинцы не имеют понятия, каким президентом в итоге окажется Зеленский и на какое украинское меньшинство он решит опереться.

По его мнению, 2014‑й стал для Украины годом обретения реальной, а не имитационной независимости, а 2019‑й — это исторический 1996‑й.

"Наше будущее принадлежит тем, кто будет обладать монополией на интерпретацию прошлого. Меньшинство Майдана сражается с меньшинством империи за симпатии инертного большинства. Победит тот, кто навяжет остальным свою повестку", — объяснил журналист.

Казарин утверждает, что сейчас самый субъективный период в истории страны, и если независимая Украина сможет выстоять, то нынешние политики окажутся на денежных купюрах и в учебниках истории, а украинский рецепт независимости будут изучать в других странах.

"Выровняют нам дороги, сгладят углы и смягчат все те противоречия, внутри которых мы сегодня вынуждены жить. Все наши ошибки назовут тактическими уловками. В конце концов историю всегда пишет победитель. Проблема лишь в том, что мы понятия не имеем, кто им в итоге станет", — подытожил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин рассказал, что у Зеленского нет поддержки большинства. Также журналист сказал, чем обернется для президента отмена парада.

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Персоны
Владимир Зеленский Павел Казарин
Место
Украина
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Qurd Boz
Qurd Boz
Qlavnaya zadacha na parlamentskix vıborax ne ne dopuskat v parlament raznıx medvedchukovıx i komandu ZE., za isklyucheniyem imeyushixsya tam patriotov.
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