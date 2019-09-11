"Россия может дать пряник или устроить переворот": ТОП заявлений нового главы МИДа Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве представил дипломатам нового министра иностранных дел Вадима Пристайко. Новый глава МИД за 25 лет прошел долгий карьерный путь от скромного чиновника в Министерстве внешних экономических связей до заместителя главы Администрации президента Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL решил разобраться, как складывалась карьера Вадима Пристайко до назначения на должность в команде Зеленского.

Во время представления Зеленский много шутил и демонстрировал свое положительное отношение к новому главе ведомства.

"Вы знаете Вадима Владимировича много лет. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были звонки с очень сложными людьми, нам нужно было решать в секунду. Я видел, как это делал Вадим, он мне очень помогал", – заявил сегодня глава Украины, представляя нового главу ведомства.

Вадим Владимирович Пристайко родился 20 февраля 1970 года в городе Килия под Одессой, его отец был заместителем главы СБУ. После института стал соучредителем одного из первых украинских интернет-изданий “Электронные вести”.

В 1994 году Пристайко начал карьеру в правительстве, заняв пост в Министерстве торговли Украины. В 1997 году Пристайко перешел в состав Министерства иностранных дел Украины, где вплоть до 2000-го года работал в качестве заместителя руководителя отдела стран Азии и Тихоокеанского региона.

В 2000 году Пристайко год отслужил украинским консулом в Австралии, после чего с 2002-го по 2006-й год занимал пост политического советника и временного поверенного Украины в Канаде. Впоследствии стал заместителем директора департамента Североатлантического альянса в Министерстве иностранных дел Украины, где работал до 2009 года.

С 2009-го по 2012-й год Пристайко работал в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки в качестве советника, после чего до 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Польше, а также представлял Украину в Международной организации гражданской авиации.

После Революции Достоинства, начиная с декабря 2014-го года, Пристайко стал главой аппарата Министерства иностранных дел.

22-го мая 2019 года Владимир Зеленский назначил Пристайко на должность заместителя главы на то время еще Администрации президента Украины, после чего, спустя три месяца, Пристайко был назначен на должность главы МИД Украины.

Несмотря на то, что Пристайко практически всю жизнь провел на государственной службе, в своей декларации он указал 271 тыс. грн зарплаты и возмещение в размере 2,5 млн грн в графе "другое".

Также известно, что Пристайко ездил на автомобиле BMW X1 2017 года выпуска – такая машина стоит около 26-29 тысяч долларов. При этом в 2015 году чиновник декларировал автомобиль Acura MDX 2012 года выпуска, которая стоит от 20 до 30 тысяч долларов.

После назначения Пристайко заявил, что возвращение Крыма и мир на Донбассе станут его приоритетами на посту и назвал условие амнистии для террористов.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 – это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках по урегулированию ситуации на Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", – сказал он.

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Впоследствии Пристайко занимался переговорами с Россией для обмена пленными между двумя странами. Тогда чиновник отметил, что Украина формально не посылала приглашений присоединиться к "нормандскому формату" ни США, ни Великобритании, а к переговорам хотели раньше присоединиться Канада и Польша.

"Нормандский формат" – это не Библия, так же как и "минский формат". Нельзя бесконечно работать в этих форматах, если они не приносят мира на нашу землю", – заявил он.

Также Пристайко известен заявлением, что вопрос функционирования государственного языка в Украине является "предметом обсуждения только нашего государства".

"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем, никто не имеет права и не должен навязывать. Имея в виду "нас", я имею в виду всех украинцев, которые на всех языках говорят на нашей земле. Каким образом обеспечить права национальных меньшинств и каждое желание человека говорить на том языке, который удобнее, который является языком матери. Вместе с тем, каким образом обеспечить преимущественную роль государственного языка – это как раз и есть предмет нашей внутренней дискуссии, а не РФ в Совете Безопасности ООН", – отметил он.

На фоне официального назначения чиновника, OBOZREVATEL решил вспомнить основные тезисы тезисы Пристайко о внешней политике государства.

В НАТО есть силы, которые считают, что Украина должна сидеть вместе с ними; все понимают, что война когда-то пройдет и Украина будет более стабилизирующим фактором, чем дестабилизирующим.

Россия может кому-то пряничек дать, кому-то пригрозить, а у кого-то переворотик в стране устроить

Когда слышу фразу, что Украина могла бы стать мостом между чем-то, я всегда отвечаю: "На мосту никто не хочет жить, все хотят жить на одном из берегов. Давайте разберемся, на каком берегу мы находимся".

Никто не хочет эскалации и напряженности, но если мы не будем этого делать, то Россия в Европе будет чувствовать себя более свободно.

Из-за близорукой позиции Венгрии приходится выдумывать различные форматы, чтобы наши встречи со странами НАТО имели место.

У России всегда есть возможность заявить с большого экрана про создание ракеты с ядерным двигателем, но сколько сил они потратили на эту ракету, куда она падает после испытания и что на этом месте происходит после такого – не рассказывают

НАТО не собирается нападать и начинать новую гонку вооружений – это очень дорого, и у большинства стран есть другие проблемы, помимо выбрасывания денег на разработку нового вооружения.

Позиция Венгрии по Закону об образовании в Украине с точки дипломатии – это вмешательство в наши внутренние дела.

Украинский закон об образовании – это проект, ради которого пытаются консолидировать нацию и объяснить людям идею противостояния понятным языком.

Мы не утверждаем, что темник пишется в Кремле, однако интересы Венгрии и России в определенных вещах регулярно совпадают.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Пристайко назвал сроки окончания войны на Донбассе.

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