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Топ-чиновница МИД уходит в отставку: что случилось

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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль решила уйти из МИД, так как считает, что выполнила все поставленные перед ее командой задачи.

Соответствующее заявление сделала она в интервью ВВС News Украина. Так, у чиновницы спросили, кем она видит себя в новом министерстве – снова замминистра или же главой дипломатического ведомства.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", – неожиданно ответила она.

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Зеркаль анонсировала отставку

Зеркаль анонсировала отставку

"Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", – добавила Зеркаль.

Она заверила, что после отставки не собирается покидать страну. "Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна или не нужна", – резюмировала Зеркаль.

Отметим, в июне 2019 года в Гааге Зеркаль представляла позицию Киева в двух крупнейших делах – "Украина против России" в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая Зеленский назначил Зеркаль на должность замглавы Администрации президента.

  • Вскоре указ исчез из сайта главы государства. Сама Зеркаль заявила, что дело вовсе не в должности.

  • 22 мая на сайте Администрации президента опубликовали указ, который отменил назначение Зеркаль.

  • Сама Зеркаль сказала, что останется работать в МИД, поскольку ее целью является продвижение и защиту интересов Украины

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Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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