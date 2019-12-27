Топ Atlas Weekend: стало известно, кто займет место Венедиктовой в Раде

Место народного депутата Украины от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которая стала временным главой ГБР, займет Александр Санченко.

Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат, глава пресс-центра "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И наконец первая женщина во главе правоохранительного органа. Между тем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!" – отметила она.

Венедиктова и Санченко

Александр Санченко Сайт ЦИК

Согласно информации на сайте ЦИК, Санченко имеет 137 номер в списке "Слуги народа". Он родился 11 сентября 1988 года в Сумах, имеет гражданство Украины. Высшее образование получил в Международном университете финансов и Международном институте менеджмента.

Санченко занимал должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Также, по информации LB.ua, он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народным депутатом бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича.

12 ноября Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, избранной на внеочередных выборах нардепов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность". Она решила уйти из парламента из-за проблем со здоровьем.

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