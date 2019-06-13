Половина партии Порошенко — новые лица

Партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад", сообщается на сайте партии.

"Европейская солидарность" Прямой

1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никорак Ирина

27. Чорновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левус Андрей

30. Баласинович Наталья

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31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпа Михаил

43. Погребиський Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко назвал ключевые задачи, которые поставила перед собой его обновленная партия "Европейская солидарность". Среди них – освобождение Крыма и Донбасса, курс в ЕС и НАТО и мощное развитие экономики.

Список партии "Европейская солидарность" поддержал внефракционный народный депутат, командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

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