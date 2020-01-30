Відсутність #професіоналів у владі входить до ТОР 5 проблем, які за результатами опитування найбільше заважають розвитку України (вважають 25% громадян). При цьому #люстрації чиновників вимагають 28% (ТОР 5 першочергових реформ).

Це по суті #цугцванг для Уряду, коли політично привабливе "перезавантаження" викликає серйозний брак професійних кадрів. Країни, що славляться своєю державною службою (Канада, Німеччина, Японія та інші) створюють не тільки ефективні системи підготовки чиновників, а й умови, за яких найталановитіші та найкращі випускники ідуть працювати на державу. При цьому забезпечується суворе дотримання принципу #справедливості як щодо просування по службі, так і щодо оплати праці.

В той самий час, в Україні спостерігається процес #депрофесіоналізаціі та #репатримоніалізаціі державної служби. Окрім лише декількох вдалих призначень, більшість конкурсів стають відвертою профанацією. Виграє або заздалегідь відомий кандидат (як правило з сумнівним досвідом) або конкурси оголошуються по два, а іноді по три!!! рази. Керівники важливих центральних органів тривалий час мають статус ВО, що не кращим чином впливає на їх роботу. Задеклароване "оновлення" не підкріплене наявністю цілісного бачення системи добору та розвитку нових кадрів на державній службі.

Водночас, без якісного державного апарату, здатного реалізувати озвучений Президентом план амбіційних перетворень, є високий ризик, що він так і залишиться планом. З відповідними політичними наслідками.

За цих умов або Уряд почне приділяти належну увагу системі добору і розвитку кадрів, реформі державноі служби в цілому, або ми повертатимемо старі кадри і підемо шляхом повоєнної Німеччини. В 1951 році там був прийнятий закон, що дозволяв усім чиновникам навіть якщо вони були членами націоналістичної партії знову обіймати посади в державному апараті. Як наслідок з 53 тис службовців, яких було звільнено в результаті люстрації, лише 1 тис назавжди були відсторонені від державної служби.

До речі в різних державних органах України вже почали з’являтися давно забуті прізвища. Подальша криза в системі державного управління тільки посилюватиме цей процес.

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