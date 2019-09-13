Топ-10 телеграмм-каналов о политике, которые заслуживают внимания

Из-за бешеного ритма жизни и постоянной нехватки времени украинцы все чаще отказываются от социальных сетей как инструмента получения информации и все больше отдают предпочтение мессенджерам. Каждый из нас проводит львиную долю рабочего дня, переписываясь в таких приложениях. Поэтому удобно не "отходя от кассы", то есть не меняя программы, еще и почитать новости, чтобы узнать о главных событиях дня. Особой популярностью пользуются телеграмм-каналы, где удобно сочетать две опции сразу: быть на связи и узнавать информацию.
Мы подобрали топ-10 телеграмм-каналов об украинской политике, которые, по нашему мнению, достойны вашего внимания.
Телеграмм канал одного из самых популярных изданий страны, где всегда можно прочитать о том, что происходит в стенах парламента, правительстве или в Офисе президента. Благодаря большому количеству журналистов канал мгновенно передает информацию с места происшествия.
Канал известной в Украине журналистки, главного редактора интернет-издания "Левый берег". Здесь можно не только узнать инсайдерскую информацию, но и почитать полезную аналитику или интервью с интересными людьми.
3. Власть-2019
Оперативные новости и аналитика для тех, у кого есть время много читать и думать. Канал отличается незаангажированным взглядом на события и процессы, которые происходят в украинской политике.
Телеграмм канал о скандалах, журналистских расследованиях и коррупции. Проект расследований "Радио Свобода" рассказывает читателям о "черной" стороне украинских чиновников. Это всегда интересно и актуально.
5. Politicus
Канал журналиста и блогера Сергея Лямца, где он нетривиально объясняет, что происходит в стране, а также анализирует главные события политической жизни Украины и мира.
Канал с оперативными и объективными новостями Украины и мира. Эксклюзивы из Верховной Рады, расследования отмывания денег чиновниками, скандалы и разоблачения. Здесь отбирают самое главное и самое интересное!
На этом канале не только сухие факты, но и попытка проанализировать то, чего не видно на первый взгляд.
8. THE NEWSROOM
Канал позиционирует себя как агентство эмоциональных новостей. Здесь много различной информации, ссылок на актуальные новости, инсайда и аналитики.
Блог еще одного бывшего журналиста и народного депутата. Найем часто делится инсайдом и своими размышлениями о тех или иных событиях. Читать познавательно и интересно.
Телеграмм канал независимого think tank, который появился недавно, но быстро завоевывает сторонников. Благодаря наличию источников в органах власти канал рассказывает об интересных инсайдах и закулисье украинской политики. Главная фишка канала – оперативность и эксклюзивность информации.
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